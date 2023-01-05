Nefes borusuna simit kaçan zihinsel engelli öğrencinin durumu kritik

Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş'ın (21) yediği simit parçası boğazına takıldı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni sırasıyla Heimlich manevrası uyguladı ancak sonuç alınamadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bitiktaş'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Hastanın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan ve durumunun kritik olduğunu belirten Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Dirik, "Geçtiğimiz pazartesi günü hastamız 112 Acil Servis ile hastanemiz acil servisine getirildi. Geldiğinde entübe haldeydi; solunumu yoktu, belirli bir süre oksijensiz kalmıştı. Derhal müdahalesi yapılıp yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda her türlü tahlil yapılmakta ancak solunum cihazına bağlı, kritik durumu devam etmekte" dedi.

Dirik, solunum cihazına yabancı cisim kaçması nedeniyle oksijensiz kalan Bitiktaş'ın ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilemediklerini dile getirerek, "Okulda ilk müdahalesi yapılmış; daha sonra ambulansla gelen ekipler de solunum yolunu entübasyon yöntemiyle açmışlar ancak belirli bir süre oksijensiz kalmış. Bu oksijensizlik süresinin ne kadar olduğu bilinemiyor, bunun sebep olacağı hasar da şu an için öngörülemiyor. Kritik durumu atlattıktan sonra ne gibi durumla karşılaşacağız belli olacak. Hastamız şu an yoğun bakımda, makineye bağlı bir şekilde tedavisi devam ediyor. Bu nedenle kritik durumu devam ediyor" şeklinde konuştu.

Rukiye Senem Ok

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