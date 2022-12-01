Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı polis memuru böyle kurtardı

Olay ilçede ki Muhsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı. Arkadaşı ile birlikte lokanta da yemek yedikleri esnada karşısında oturan arkadaşının nefes alamadığını fark eden yaşlı adam yerinden kalkarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yanmasa da yemek yiyen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak nefes alamayan yaşlı adama Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata döndürdü. Yaşlı adamın nefes almaya başladığını görün lokantadakiler rahat bir nefes alınırken çalışanlar da yaşlı adama su verdikleri görüldü.

Serkan Şansever

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