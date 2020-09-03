Nefes darlığı şikayetiyle gitti, kalbinden 6 santimetrelik tümör çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Sultan Karataş, nefes darlığı, çabuk yorulma ve kalp yetmezliği şikayetiyle Salihli'de özel bir hastanede görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Barış Durukan'a başvurdu.

Yapılan Ekokardiyografi'de Karataş'ın sağ kulakçığında 6 santimetre çapında kalp tümörü tespit edildi. Prof. Dr. Durukan tarafından ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda Karataş'ın kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı. Karataş, 5 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Karataş "Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye geldim. Kalbimde kitlenin olduğunu öğrenince çok korktum. Doktorlarıma güvenip, ameliyat oldum ve kalbimdeki tümör çıkarıldı. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum Barış Durukan ve ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

69 yaşındaki Sultan Karataş'ın kalbindeki tümörü çıkaran Prof. Dr. A. Barış Durukan ise “Tümörlerinin genellikle erişkin çağda miksoma adı verilen, iyi huylu, kitle etkisi ile kalp içinde yer tutan, kapakların açılıp kapanması ile etkileşerek kapakta yetmezlik ya da darlık oluşturarak kalp yetmezliği şikayetlerine neden olan patolojilerdir. Sıklıkla kalbin sol kulakçığında yer alırlar. Çok kırılgan ve jelimsi yapılar olmaları sebebiyle, beyin ya da uzuvlara koparak emboli atma ihtimali olduğundan acil cerrahi gerektirirler” dedi.

