Nefes kesen maçta Karagümrük turladı

Maçtan dakikalar

7. dakikada Bistrovic'in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

11. dakikada Bytyqi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu.Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia'nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa'ya çıkardı. Ahmed Musa'nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

46. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Bistrovic, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak, ceza sahası içine hareketlenen Amilton'u gördü.Savunmanın arasından iyi yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, 3 rakibinden sıyrılıp topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve müsait durumdaki Borini'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla top fileleri havalandırdı. 3-3

79. dakikada sağdan son çizgiye inen Borini'nin ortasında kaleci Eray'dan dönen top Karamoh'un önünde kaldı. Bu futbolcu, Guilherme'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 4-3

87. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Guilherme ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda oyuna yeniden eşitlik geldi. 4-4

101. dakikada orta sahada topla buluşan Toure, Bistrovic'i gördü. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Emre Mor'a topu aktardı. Genç oyuncu bekletmeden çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

Karagümrük: Viviano, Biraschi (Serhat Ahmetoğlu dk. 55), Burak, Caner, Jimmy Durmaz (Emre Mor dk. 65), Biglia, Ahmed Musa (Borini dk. 65), Levent Mercan (Toure dk. 65), Bistrovic, Balkovec (Salibur dk. 91), Karamoh (Zukanovic dk. 86)

Yedekler: Utku, Samed, Alparslan, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İH Konyaspor: Eray, Barış Yardımcı (Uğurcan dk. 99), Adil, Anicic, Alberk (Guilherme dk. 78), Oğulcan, Amilton, Çekici (Musa Çağıran dk. 78), Mpoku (Hadziahmetovic dk. 59), Bytyqi (Michalak dk. 59), Ahmed Hassan (Rahmanovic dk. 59)

Yedekler: Mehmet, Hüseyin, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28), Borini (dk. 67 ve dk. 80 pen.), Emre Mor (dk. 101) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.), Amilton (dk. 60), Musa Çağıran (dk. 87) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Biglia, Emre Mor (Karagümrük), Oğulcan (İH Konyaspor)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın