Nefes kesen maçta Sivasspor 90+4'te yıkıldı!

Maçtan dakikalar
1. dakikada Sabia'nın korner çizgisi üzerinden ortasında Ulvestad, 37. saniyede topu ağlarla buluşturdu. 1-0
12. dakikada Rrahmani'nin ortasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Korenica'nın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı.
20. dakikada Sivasspor ceza sahasında Caner'in geri pasında rakip futbolcu Thaqi topu kazanıp sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
25. dakikada Krasniqi'nin ortasında topla buluşan Potoku'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.
31. dakikada ceza sahası içinde Krasniqi'nin pasında Potoku aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
52. dakikada Yalçın'ın ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunu kale Frasheri parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.
66. dakikada Thaqi'nin sol çaprazda pasında topla buluşan Korenica'nın şutu ağlara gitti. 1-3
75. dakikada Sabia'nın ortasında ceza sahası içinde Erdoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Potoku'nun yakın mesafeden şutunda kaleci Ali gole izin vermedi.
90. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare topu ağlara yolladı. 3-3
90+4. dakikada ceza sahası içerisinde defanstan dönen topu önünde bulan Krasniqi'nin şutu filelerle buluştu. 3-4
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Jose Luls Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Erdoğan, Uğur, Hakan (Murat dk. 60), Ulvestad (Angielski dk. 89 ?), Charisis (Yalçın dk. 46), Sabia, Yatabare, Gradel (Njie dk. 46)
Yedekler: Buçkar, Muammer, Appindangoye, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ballkani: Frasheri, Sinani, Jashanica, Thaqi, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba (Kapra dk. 89 ?), Korenica (Tusha dk. 90+5 ?), Krasniqi (Zarubica dk. 90+5 ?), Rrahmani (Berisha dk. 84 ?)
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Maksutaj, Lucas
Teknik Direktör: Ilir Daja
Goller: Ulvestad (dk. 1), Erdoğan (dk. 75), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31), Koreniqa (dk. 66), Krasniqi (dk. 90+4) (Ballkani)
Sarı kartlar: Njie, Uğur, Sabia (Sivasspor), Emerllahu, Zyba (Ballkani)
Oğuzhan Sarzep
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