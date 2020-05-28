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Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi

Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi
Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi

Türkiye’nin Doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Erzurum Palandöken dağında bulunan kameralara yansıdı.

Dün akşam saat 20.30'dan itibaren Göktaşı yağmuru Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Beklenmeyen bir doğa olayı olduğu için genellikle güvenlik kameralarına yansıyan o anları Erzurum'daki Türkiye'nin en önemli kayak rotalarından birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde bulunan Ejder 3200 zirvesinde ki kameralarda görüntüledi.
3 bin 200 rakımda kayıtta olan kameralar Göktaşından yansıyan ışığın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Sefa Tetik
 

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