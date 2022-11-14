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Nefes kesen operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu ve silah ele geçrildi

Nefes kesen operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu ve silah ele geçrildi
Nefes kesen operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu ve silah ele geçrildi

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir hafta içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 103 şüpheli yakalandı.

Nefes kesen operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu ve silah ele geçrildi - Tıkla İzle

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 7-13 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 103 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 9 kilo 350 gram esrar, 600 gram skunk maddesi, 175 gram metamfetamin, 155 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram eroin, 26 uyuşturucu hap, 12 kök kenevir bitkisi, 1,30 gram kokain, 4 hassas terazi, AK-47 tüfek ve tüfeğe ait 88 fişek, 25 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 107 fişek, 10 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 96 bin 720 lira, 200 dolar ve 100 Euro ele geçirildi.

Orkun Kaya

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