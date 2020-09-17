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Neftçi Galatasaray Canlı Anlatımı

Neftçi Galatasaray Canlı Anlatımı
Neftçi Galatasaray Canlı Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Galatasaray Neftçi deplasmanında. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

NEFTÇİ 0 - 0 GALATASARAY

13' Direkten döndü! Ceza sahasında Linnes topu kafayla altı pasa çevirdi. Uygun durumda bulunan Diagne'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

7' Babel'le verkaça giren Ömer Bayram ceza sahasına girdi. Ömer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Mammadov kornere çeldi.

5' Galatasaray'da Ömer Bayram yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar sol kanattan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşu Neftçi savunması taca uzaklaştırdı.

3' Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Babel, topu yerden içeri çevirdi. Savunmadan seken top kornere gitti.

1' Müsabakada ilk yarı başladı

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne.

Neftçi Bakü: Mammadov; Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotayuk; Mahmudov, Mamadou, Narimanjahan; Alaskarov, Doniama, Lawal

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