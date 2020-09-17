Neftçi Galatasaray Canlı İzle | Neftçi GS ilk 11'ler | Neftçi Galatasaray saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak isteyen temsilcimiz Galatasaray, Neftçi engelini geçmek zorunda. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada, İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak.

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Neftçi Bakü ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçındaki 11'de değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Neftçi müsabakasına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıkacak.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Elabdellaoui, Falcao, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Arda Turan ve Feghouli bekleyecek.