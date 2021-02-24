İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nehir taşkınları ile Bulgaristan'dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar

Nehir taşkınları ile Bulgaristan'dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar
Nehir taşkınları ile Bulgaristan'dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar

Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı. Su taşkınları ile beraber Bulgaristan’dan geldiği düşünülen ve ‘istilacı’ bir tür olduğu bilinen yüzlerce su maymunu nehir ve kanallarda görülmeye başlandı.

Nehir taşkınları ile Bulgaristan’dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar - Tıkla İzle

Anavatanları Güney Amerika olan su maymunlarının, dış görünüşleri dev bir fareyi anımsatsa da ağırlıkları yaklaşık olarak 8-10 kilogram arasında değişiyor. Bölgede bulunan avcılar, Edirne'deki nehir ve kanallarda bu büyüklükte böyle bir kemirgen türüne daha önce hiç rastlamadıklarını belirtiyor.

“İstilacı tür diye bahsediliyor”

Gün geçtikçe sayıları artan ve ‘istilacı' tür olarak bilinen su maymunlarının, balık ve su kuşları ile beslendiğini gözlemleyen bölge avcılarından Salih Uçkun, “Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan'dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunları için istilacı tür diye bahsediliyor. Balıklar ve su kuşları ile beslendiklerini biliyoruz” dedi.

“Yüzlerce vardır”

Uçkun, “Hemen hemen kanalın her bölgesinde görülüyorlar. Örneğin bu kanalda 3 kilometrelik bir hatta belki de yüzlerce vardır. Ben genelde su da görüyorum. Tarlalarda, bahçelerde daha önce hiç rastlamadım” dedi.

Koray Ustabaşı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.