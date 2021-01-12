İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nehirlerin debileri yükseldi: Turuncu alarm verildi

Nehirlerin debileri yükseldi: Turuncu alarm verildi
Nehirlerin debileri yükseldi: Turuncu alarm verildi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 4 saatte debisi 2 kat artan Tunca Nehri'nin taşmasına ramak kaldı. DSİ’nin sarı alarmı bu kez ‘turuncu alarma’ yükseldi.

Nehirlerin debileri yükseldi: Turuncu alarm verildi - Tıkla İzle

Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı. DSİ verilerine göre, saat 12.00'de Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verilmişti. Tunca Nehri'nin debisi 4 saatte iki kat artarak akşam saatlerinde 165 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ'nin ‘sarı alarmı' bu kez ‘turuncu alarma' yükseldi.
Nehrin Sarayiçi kısmında bulunan köprüsünün taşmasına adeta ramak kaldı. Köprü'nün bazı gözlerinin tıkandığı da görüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.

Şener Urfa

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.