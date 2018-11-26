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Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi

Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi
Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı’na inen domuz sürüsü nehri yüzerek geçti. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuz, su içmek için indiği su kenarından hızla uzaklaşırken, köylerde bulunan avcılar domuz sürüsünün verebilecekleri zararlara karşılık hazırlıklara başladı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde onlarca domuzun Simav Çayı'nı yüzerek geçmesi şaşkınlık uyandırdı. Bigadiç'in Çekirdekli ve Babaköy kırsal mahalleleri yakınlarında bulunan Çekirdekli Köprüsü'nde görülen domuz sürüsü amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuzun suyun içinde yüzerek karşıya geçtiği ve ardından hızla gözden kaybolduğu görüntüler, Bigadiç'te bulunan avcıları da harekete geçirdi. Hayvanlara ve insanlara saldırma riskini ortadan kaldırmak için avcıların hazırlık yaptığı öğrenilirken, domuz sürüsünün henüz bir zarara yol açtığtı duyulmadı.  

Bahadır Demirçeviren
 

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