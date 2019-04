Nejat Çarkacı yeni single albümünün gelirlerini eğitime katkı için bağışlıyor

90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Nejat Çarkacı uzun bir aranın ardından 2016 yılında yayımladığı 'Sevda Yorgunu' isimli maxi single, 2017 yılında çıkan 'Varsın Ayrılık Olsun' ve 'Akasya Kokulu Yarim 2017' adlı single albümlerle beğeni toplamıştı. Son olarak 2018'in Şubat ayında DMC etiketi ile yayımlanan 'Sen Beni Boş Ver' isimli çalışmasının ardından, yine söz ve müziği kendisine ait olan yeni single albüm 'Azı Karar' ile yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

Yazın ruhuna uygun hareketli ve güçlü alt yapısıyla 'Azı Karar', aşkın hallerini eleştiren, sorgulayan, biraz da kinayesiyle yeniden yorumlayan sözlere sahip. 'Aşk mı bana, yoksa ben mi sana fazlayım' ikilemi içinde kalan bir aşk madurunun hikayesini anlatan şarkının düzenlemelerini yeni neslin yetenekli aranjörlerinden Serkan Balkan yaptı. Birçok stüdyo ve müzisyenin katkı sağladığı çalışmanın vokal koçluğunu ve kayıtlarını Volkan Yırtıcı, mix ve mastering çalışmalarını ise Emre Kıral üstlendi. Şakının video klibiyse sanatçının daha önceki projelerinde birlikte çalıştığı başarılı klip yönetmeni Burak Sesli tarafından çekildi.

Dijital platformlardan elde edilen gelirinin tümü eğitme

Birçok dijital platformda dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkının gelirlerinin tamamını Türkiye de eğitime katkı sunan vakıf ve derneklere bağışlayacağını açıklayan sanatçı, yeni albümüyle ilgili hislerini ise şöyle aktardı: "Her şeyin bir ölçüsü olmalı hayatta. İçinde yaşadığımız şu büyük rengarenk evrende, havada uçuşan her duygu taneciğinin ruhumuza dokunduğu anın bir anlamı olmalı. O anlam ki içinde başka nice anlamları besleyen bir yaşam pınarının yol göstereni olmalı. Aşk, mutluluk ve huzura giden o yolda her şey canı gönülden ve yetebildiğince olmalı. Hoyratça sevmektense, duyguların da bir mantığı olmamalı mı? Evet olmalı Her zaman siyah ya da beyaz değil, bazen griler de olmalı. Sizce de her şeyin azı karar çoğu zarar değil mi?"