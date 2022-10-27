Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği

Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kaldera, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle bütünleşiyor. Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Kalderayı ziyarete gelen vatandaşlar, sararan ve kızıl renklere boyanan ağaçların oluşturduğu yollarda ve vadilerde fotoğraflar çekiyor. Kalderanın ve içinde bulunan gölleri kuşbakışı izlemek için yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, hem manzarayı izlemenin keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası, sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla adeta anı ölümsüzleştiriyorlar.

Vahit Olcay - Özkan Olcay

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