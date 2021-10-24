İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi

Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi
Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi

Bitlis'te dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nde sonbaharda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan drone ile görüntülendi.

Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Havaların soğumasıyla birlikte 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde ortaya çıkan doğa harikası görüntüleri izlemek isteyen ziyaretçiler Nemrut'a akın etti. Bitlis sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Dağı ve Gölü bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındırırken, sonbahar güzelliği ile birlikte oluşan renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile de misafirlerine görsel şölen sundu. Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşirken, bölge sonbaharda doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.