Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi

Havaların soğumasıyla birlikte 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde ortaya çıkan doğa harikası görüntüleri izlemek isteyen ziyaretçiler Nemrut'a akın etti. Bitlis sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Dağı ve Gölü bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındırırken, sonbahar güzelliği ile birlikte oluşan renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile de misafirlerine görsel şölen sundu. Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşirken, bölge sonbaharda doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.

Mücahit Tarlan-Recep Gökhan Kılıç