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Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları'nda görüntüledi

Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları'nda görüntüledi
Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları'nda görüntüledi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde ikamet eden doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, önceki gece saat 22.00 sularında Kazdağları üzerinde Neowise kuyruklu yıldızını görüntüledi.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, “Evimizin teras katından Neowise kuyruklu yıldızını Kazdağları üzerinde dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledim. Bu güzel anı fotoğraf makinem ile görüntülemek bana eşsiz bir mutluluk verdi" dedi.

27 Mart 2020'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3' isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Dünya'ya gittikçe yaklaşmakta ve çıplak gözle görülebilmekte. Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızı. Saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise, 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek.

Bir sonraki geçişi 7 bin yıl sonra olacak

NASA'nın verdiği bilgiye göre, Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor. Baş araştırmacısı Joe Masiero, Neowise'ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri döneceğini söyledi.

Utku Yaşar Cüce

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