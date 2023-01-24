İhlas Haber Ajansı

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Nepal'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Nepal'de 5.6 büyüklüğünde deprem
Nepal'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Nepal'in Jumla bölgesinin yaklaşık 63 kilometre kuzeyinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Nepal'in Jumla bölgesinin yaklaşık 63 kilometre kuzeyinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 25 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi. Şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığı ve bazı evlerde hasar oluştuğu açıklandı. Depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
Nepal'de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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