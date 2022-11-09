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Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem: 6 ölü, 5 yaralı

Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem: 6 ölü, 5 yaralı
Nepal'de 6.6 büyüklüğünde deprem: 6 ölü, 5 yaralı

Nepal'in batısındaki Doti bölgesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güney Asya ülkesi Nepal'in Ulusal Sismoloji Merkezi (NSC) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısında yer alan Doti bölgesinde yerel saatle 02.12'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda kerpiç ev yıkılırken, bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Polis, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktardı. Nepal ordu sözcüsü Narayan Silwal ise en az 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedilen sarsıntı yaklaşık 10 saniye sürdü. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal'de 2015'te meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 9 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Binod Prasad Adhikari

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