İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nepal'de büyük yangın: 40 ev yandı

Nepal'de büyük yangın: 40 ev yandı
Nepal'de büyük yangın: 40 ev yandı

Nepal’in Taplejung bölgesinde bir kasabada çıkan yangında 40 evin yandığı belirtildi.

Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı - Tıkla İzle

Nepal'in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çinko levha çatıları bulunan birbirine bitişik taş ve ahşap evlerin kısa sürede alev aldığı belirtildi. Yangında en az 40 evin kullanılamaz hala geldiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 4 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Nishant Singh Gurung
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.