Nepal'de Covid-19 nedeniyle eğitime ara verildi

Nepal'de Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından yetkililer, Himalaya'da kalabalık toplantıların yasaklandığını okullarda 29 Ocak'a kadar da eğitime ara verildiğini duyurdu. Nepal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pradip Kumar Koirala, ülkede 25 kişiden fazla siyasi, dini toplantıların ve halka açık tüm faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı. Koirala, 29 Ocak itibariyle yalnızca Covid-19 aşısı yaptıran vatandaşların restoran, sinema ve kamu binaları gibi kapalı mekanlara girebileceğini söyledi.

Öte yandan Nepal Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Deepak Sharma, öğrencilere okullarda aşı yapılmasına yönelik kampanyanın devam edeceğini belirtti.

Yetkilier, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından hastanelere yatacak hasta sayısının artabileceği konusunda hazırlıklı olmalarını söyleyerek okulların kapanma kararının ise Covid-19 vakalarındaki artışın önüne geçeceğini söyledi.

Nepal'de salgının başından bu yana 27 Omicron vakası bildirildi. Ülkede Pazartesi günü bin 357 vaka bildirilerek geçtiğimiz Eylül ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 30 milyon nüfusa sahip olan Nepal'de yüzde 37'si iki doz Covid-19 aşısını yaptırırken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 606 olarak kaydedildi.