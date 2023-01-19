Nepal'de düşen yolcu uçağındaki cansız bedenlerin tümü bulundu

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağının Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yetkililer kurtarma çalışmaları sonucu bugün 2 cansız bedene daha ulaşıldığını belirterek, can kaybı sayısının 72'ye yükseldiğini bildirdi.

Kazanın ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal, ülke genelinde ulusal yas ilan etmişti.

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından 8'inin bulunduğu Nepal'de 2000 yılından bu yana meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında 350 kişi hayatını kaybetti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.