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Nepal'de hükümet destekçilerinden davullu gösteri

Nepal'de hükümet destekçilerinden davullu gösteri
Nepal'de hükümet destekçilerinden davullu gösteri

Nepal’de iktidarda bulunan Nepal Komünist Partisi hükümeti destekçileri, başkent Katmandu'da davullu gösteri düzenledi.

Nepal'de Başbakan K.P. Sharma Oli'nin geçtiğimiz günlerde parlamentonun feshedilmesini önererek, erken seçim çağrısında bulunmasının ardından ülkede başlayan siyasi gerginlik devam ediyor. Oli'nin parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim yapılmasına yönelik çağrılarının anayasaya aykırı olduğunu savunan binlerce kişi, gösteri düzenlemişti. Bu defa da Oli hükümeti destekçileri, başkent Katmandu'da sokaklara döküldü. Hükümete desteklerini göstermek isteyen binlerce kişi, davullar eşliğinde gösteri düzenledi.

Göstericiler, Katmandu'da bulunan eski Kraliyet Sarayı'nın önünde toplandı. İktidarda bulunan Nepal Komünist Partisi'nden görevliler, bölgeye sahne kurarak Başbakan Oli'nin posterlerini astı. Hükümet destekçilerinin düzenlediği yürüyüş nedeniyle başkentin çeşitli noktalarında yollar kapatıldı. Gösteri, Oli'nin konuşmasının ardından sona erdi.

Nepalli muhalif lider Pushpa Kamal Dahal destekçilerinin de 10 Şubat'ta protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Nishant Singh Gurung

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