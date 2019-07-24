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Nepal'de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Nepal'de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
Nepal'de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Nepal'de muson yağmuru kaynaklı felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Nepal'de sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi - Tıkla İzle

Nepal'de geçtiğimiz iki hafta boyunca devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Dün ülkenin batısında bulunan Gulmi bölgesindeki heyelan sonrasında en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra yetkililer ölü sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi. Bölgede 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal İçişleri Bakanlığına göre muson yağmurlarının neden olduğu felaketlerde bugüne kadar en az 35 kişi kayboldu, farklı bölgelerde 3 bin 300'den fazla kişi devlet kurumları tarafından kurtarıldı. Özellikle Terai bölgesi olarak bilinen alçak bölgelerde afetlerden yaklaşık 35 bin kişi etkilendi. Nepal'deki 77 ilçenin 31'den fazlası sel ve toprak kaymalarından çok fazla etkilendi.

Nepal Ordusu, Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü, yardım operasyonlarını yürütmek ve yüksek riskli bölgelerde insanlara destek olmak için afet bölgelerinde konuşlandırıldı. Yerel yönetimler yardım ajansları ile koordineli bir şekilde çalışarak insanlara gıda maddesi, giysi ve branda dağıttı. Sel ve heyelanlar yollar ve köprülere, mahsullere, yerel pazarlar ve altyapılara zarar verdi. Yollar Dairesi'ne göre, yalnızca Temmuz ayında hasar görmüş altyapıların maliyeti 220 milyon Nepal Rupesi civarında olacak.  

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