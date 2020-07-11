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Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi
Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi, en az 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal’de toprak kaymalarında ölü sayısı 22’ye yükseldi - Tıkla İzle

Nepal'de Perşembe gününden bu yana şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymaları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Kaski bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Lamjung bölgesinde, 9 yaşındaki bir çocuk ile anne ve babası heyelanda hayatını kaybetti. Myagdi bölgesinde yaşanan toprak kayması sonucu 31 kişinin kayıp olduğu, en az 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Jajarkot bölgesinde 7 kişinin öldüğü ve 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken, Sindhupalchowk bölgesinde 20 kişinin kayıp olduğu, 35 evin sular altında kaldığı öğrenildi.

Yerel polis ve Nepal ordusu, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor. Nepal'de muson yağışları nedeniyle önümüzdeki günlerde de toprak kaymalarının meydana gelmesi bekleniyor.

Nishant Singh Gurung

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