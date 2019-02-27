Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'in Taplejung bölgesinde içinde 6 kişinin bulunduğu bir helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ardından düştüğü belirtildi. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari, Turizmci Ang Chhiring Sherpa ve Başbakanlık yetkilisi Yubaraj Dahal'ın da bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, patlama sesi duyduklarını ardından gökyüzünü duman kapladığını ve yangın çıktığını belirtti.

Turizm Bakanı Adhikari ve beraberindeki heyetin Pathibhara tapınağına ve inşaat halindeki bir havaalanına gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Başbakan K.P. Sharma Oli ve Bakanlar Kurulu olayla ilgili acil durum toplantısı düzenliyor.