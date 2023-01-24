Nepal'deki 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 1 can kaybı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Nepal'in Jumla bölgesinin yaklaşık 63 kilometre kuzeyinde meydana geldiği açıklanan 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedilen şiddetli sarsıntıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden kadının ot toplamak için bir tepeye tırmandığı ve o esnada depremin etkisiyle düşen bir taşın altında kaldığı öğrenildi.

Evler yıkıldı

Yerin 25 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde 10'dan fazla ev yıkıldı. Ordu ve polis depremden en fazla etkilenen Bajura bölgesine sevk edildi. Enkaz altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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