Nepalli pilot çift 16 yıl arayla uçak kazasında öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'dan dün yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Şu ana kadar 68 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kazanın ardından ortaya çıkan gerçekler yürek burktu. Yolcu uçağının yardımcı pilotu Anju Khatiwada'nın eşini 16 yıl önce bir uçak kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Eşinin yolundan giderek 2010 yılında Yeti Havayolları'na katılan Khatiwada'nın eşi Dipak Pokhrel'nin kullandığı küçük uçak kalkıştan kısa bir süre önce düştü. 2006 yılında yaşanan olayda Pokhrel hayatını kaybetti. Yeti Havayolları Sözcüsü Sudarshan Bartaula yaptığı açıklamada, “Eşi Dipak Pokhrel 2006 yılında Yeti Havayolları'nın iç uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti” dedi. Bartaula, talihsiz kadının cansız bedenine henüz ulaşılamadığını söyledi.

Dün başkent Katmandu'dan 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, enkazda 68 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Kazanın ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal, ülke genelinde ulusal yas ilan etmişti.

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından 8'inin bulunduğu Nepal'de 2000 yılından bu yana meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında 350 kişi hayatını kaybetti.

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