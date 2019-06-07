İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tehlikede! Engerek türü Kastamonu'da görüldü

Nesli tehlikede! Engerek türü Kastamonu'da görüldü
Nesli tehlikede! Engerek türü Kastamonu'da görüldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engerek yılanını doğal ortamında fotoğrafladı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi. Doğa yürüyüşü sırasında yılanı görüp kayda alan Keleş, yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine gösterdi. Yapılan incelemede yılanın türü saptandı. Uzmanlar yılanın gözlemlenmesini umut verici ve türün nüfusunda artış yaşandığının kanıtı olarak değerlendirdi.  

Vedat Yunus İkizoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.