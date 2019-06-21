İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu
Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Bursa'da bir fabrikada çalışanlar nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi buldu. Türkiye'de görülmeyen Laos türünden olduğu düşünülen fare; yetkililer tarafından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi. Fabrikaya gelen görevliler hayvanın nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi. 

Sevimli hayvanın İnegöl'e nasıl geldiği henüz belirlenmezken, onu görenler şaştı kaldı. Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.  

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.