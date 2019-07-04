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Nesli tükenmekte olan dağ keçileri Elazığ'da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan dağ keçileri Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan dağ keçileri Elazığ'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Elazığ'da merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ölbe Vadisi'nde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ölbe Vadisi'nde görüntülendi.

Objektiflere takılan keçiler bir süre kayalık alanda otladıktan sonra gözden kayboldu. Yaban keçilerinin 15 yıl önce alana salındığını belirten Göllübağ Mahalle Muhtarı Selehaddin Dabakoğlu, “Dağ keçileri ve karacalar var. Grup halinde geziyorlar. Bazen toplandıklarında 50 taneye kadar oluyor. İlkbahar yavruları büyüdüler. Bir de sonbahara doğru ikinci yavrulayanlar da oluyor. Çok güzel ve sevimli hayvanlar. Annelerin arka sıra gezenler de var. Bu bölgede bahçenin çevresine kadar gelirler. Birkaç yıl önce evlerin yakınlarına gelip otlarlardı. Avcılar gelip tüfekle sıktılar. Hayvanları biraz ürküttüler. O yüzden insanlardan kaçıyorlar. Yetkililer, Ölbe Vadisi'ndeki yolları devamlı kontrol ediyor” dedi.  

Kamil Can Kılıç
 

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