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Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu

Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu
Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, finalde Slovak Zsuzsanna Molnar’ı 4-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nesrin Baş kadınlar 68 kiloda eleme turunda İtalyan Laura Godino'yu 6-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Nesrin Baş, Rumen rakibi Adina Ionela Irimia'yı 10-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de Moldovalı Irina Ringaci'nin rakibi olan Nesrin Baş, rakibini 9-5'lik skorla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, 68 kilo finalinde Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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