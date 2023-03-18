Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na, İstanbulspor maçı öncesinde çiçek takdim edildi

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile oynadığı mücadele öncesinde, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan siyahlı-beyazlı güreşçiler Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş ve Genel Sekreter Mehtap Ferah, çiçek takdim etti. Milli sporculara, siyah-beyazlı taraftarlar, alkış ve tezahüratlar ile sevgi gösterisinde bulundu.

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş altın madalya, Ebru Dağbaşı da bronz madalya kazanmıştı.

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



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