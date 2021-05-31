Nestle'nin şirket içi yazışmaları sızdı: 'Ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız'

İsviçre merkezli ünlü gıda şirketi Nestle'nin şirket içi yazışmaları Financial Times tarafından yayımlandı. Haberde, yazışmalarda şu ifadelerin yer aldığı; "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim,bu tanıma hiçbir zaman uymayacaklar" belirtildi. Şirketin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışında ürünlerinin sadece yüzde 37'sinin Avustralya sağlık sistemindeki 5 yıldız üzerinden 3.5 yıldızın üzerini gördüğü ifade edildi.

Haberde yazışmanın sunum olarak hazırlandığı belirtilirken belgelerde, Nestlé'nin gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'inin 3,5 yıldız eşiğini karşılayamadığı, saf kahve hariç içeceklerin yüzde 96'sının, şekerleme ve dondurma portföyünün de yüzde 99'unun bu eşiği karşılamada başarısız olduğu kaydedildi.