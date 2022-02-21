Nestor El Maestro: "Böyle bir şeyi kabul etmek çok zor"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cesur oynadıklarını söyleyen Maestro, değerlendiremedikleri pozisyonlar olduğunu ifade etti. Maçta 4 penaltı verildiğini hatırlatan El Maestro, "Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyucuların elleriniz vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı. Onların penaltılarını siz değerlendirin. Maç sonunda duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Benim için böyle bir şeyi kabul etmek çok zor" ifadelerine yer verdi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri