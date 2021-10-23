Nestor El Maestro: 'Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız'

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, mücadeleyi değerlendirdi.

“Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız”

Maestro, kaybettiklerini için üzgün olduklarını ancak kısa zamanda oyun ve fiziksel kalitelerini artırdıklarını belirterek, “Özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu tabii ki bir süreç. Devam etmemiz gerekiyor. Bu işte yeni değilim. Performansımızı değil, aldığımız sonuçları, neden 8 puanımız olduğunu soracaklar. Bu tabii ki zor bir durum. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Örneğin maç kazanmak için attığımız 20 şuttan en az 1'ini gole dönüştürmemiz lazımdı. Mesela Yalçın, Lourency veya Adis'ten biri pozisyonları değerlendirse, sonuç olarak farklı şeyler konuşacaktık. Daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız” dedi.

İkinci yarıda daha farklı bir oyun sergilediklerini ve ilk yarıdaki eforu 90 dakika göstermelerinin bazen mümkün olmadığını kaydeden Maestro, ilk yarıdaki performansı maç geneline yaymak için çalışacaklarını ifade etti.

Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi

