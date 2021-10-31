Nestor El Maestro: 'En az 1 puanı biz hak ettik'

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zor bir müsabaka oynadıklarını ancak takım olarak güzel bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi. Maestro, “Bugün en az 1 puanı biz hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlardan önce bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. En azından gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde maçlara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Ortaya koyduğumuz yüksek düzeydeki performansımızı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik ama bu yüksek tempomuzu, yüksek enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Sezon uzun ve gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Suat Metin

