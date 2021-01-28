Netanyahu: 'ABD'nin silah satışlarını askıya alması BAE-İsrail ilişkilerini etkilemeyecek'

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, dün birçok ülkeye yapılan silah satışını gözden geçirmek üzere geçici süreliğine askıya almıştı. Askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapılan satışların da bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F35 savaş uçağı satışını askıya almasının BAE-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini aktararak, “Geri dönüşü olmayan noktayı geçtik” dedi.

Netanyahu, “Herkes İsrail ile bağ kurmanın büyük faydaları olduğunu anlıyor” ifadelerini kullanarak, silah anlaşmasının ilerleyen günlerde gerçekleşeceğine inandığını belirtti.