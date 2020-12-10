ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklamada bulundu. Netanyahu, Kudüs'teki Burak Duvarı önünde düzenlenen bir etkinlikte ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman eşliğinde yaptığı konuşmada, "Artık Fas ile diplomatik ilişkiler kurmak için hızla çalışabiliriz. Fas ile barış çok sıcak olacak ve bu barış için bir başka büyük ışık" dedi.

İsrail ile Fas arasında karşılıklı direkt uçuşlar yapılacağını belirten Netanyahu, "Barış köprüsü kurmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Fas ve İsrail arasında güçlü ilişkiler var ve modern çağ boyunca Fas ile Yahudi halkı arasında yakın ilişkiler var. Herkes Fas krallarının ve Fas halkının orada yaşayan Yahudi cemaatiyle nasıl ilgilendiğini bilir" dedi.

Öte yandan son 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Hamad Alnajjar