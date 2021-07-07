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Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı

Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı
Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı

İsrail'de Cumhurbaşkanlığı görevini Isaac Herzog’a devreden Reuven Rivlin, İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan törende yaptığı konuşmanın ardından eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu tarafından alkışlanmadı.

Netanyahu, görevini devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı - Tıkla İzle

İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Yemin törenine Herzog'un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

Görevini Herzog'a devreden Rivlin, 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa yaptığı konuşma ile veda ederken, Rivlin'i konuşmasının sonunda tüm Knesset üyeleri ayağa kalkarak 1 dakika boyunca alkışladı. Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun ise Rivlin'i alkışlamadığı görüldü.

Hamad Alnajjar

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