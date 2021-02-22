Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası seçim sonrasına ertelendi

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Kasım 2019'da Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar vermişti. Netanyahu, geçtiğimiz sene 24 Mayıs'ta yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Netanyahu, iki hafta önce Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada üç yargıçtan oluşan heyet önünde suçsuz olduğunu iddia etmişti. Netanyahu'nun avukatları, ifade aşamasının 3 ila 4 ay daha ertelenmesini talep etmişti. Netanyahu, mahkeme salonunu terk ettikten birkaç saat sonra ise aleyhindeki suçlamaları kınamış ve duruşmanın seçimlerden sonra yapılmasını istemişti. Netanyahu, duruşmanın 23 Mart'tan önce başlamasının "seçimlere aleni bir müdahale gibi görüneceğini" ifade etmişti.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın 23 Mart'taki seçimlerin ardından 5 Nisan'da başlamasına karar verildiği aktarıldı. Netanyahu'nun duruşmasının seçimi kazanması halinde hükümeti kurma girişimiyle aynı zamana denk gelmesi bekleniyor.