Netanyahu: 'Hiçbir iç tartışma, düşmanlarımıza karşılık vermemizi engelleyemez'

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan 34 roketin ardından İsrail'de güvenlik kabinesi toplantısı başladı. Toplantı öncesi konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke içerisindeki tartışmaların İsrail düşmanlarına karşı harekete geçmeye engel olmayacağını belirterek, "Hiçbir iç tartışma, düşmanlarımıza karşılık vermemizi engelleyemez. Onları gerektiği yerde vuracağız. İstisnasız hepimiz bu konuda birleşmiş durumdayız” dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirmeye niyeti olmadığını aktaran Netanyahu, “Gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulunuyoruz ve oradaki aşırılık yanlılarına karşı sert davranacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, “Düşmanlarımıza karşılık vereceğiz ve her saldırının bedelini ödeyecekler. Düşmanlarımız sınandığımız zamanlarda İsrail vatandaşlarının, birlik içinde olduğunu, ordunun ve diğer güvenlik güçlerinin ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için yaptıkları eylemleri desteklediğini bir kez daha öğrenecekler” dedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan 34 roketten 25'i hava savunma sistemi tarafından başarılı bir şekilde durdurulmuş, 5 roket İsrail topraklarına düşmüştü. Roketlerden 4'ünün akıbetinin ise araştırıldığı aktarılmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), akşam saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabası yakınlarına çok sayıda havan mermisinin atıldığını duyurmuştu.

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