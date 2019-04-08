Netanyahu, İran kararı için Trump'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'a kararından dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkesinin ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden bu konudaki önemli isteğine yanıt verdiği için Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Netanyahu ayrıca, İsrail ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden İran rejimine karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamıştı.