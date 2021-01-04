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Netanyahu: 'İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek'

Netanyahu: 'İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek'
Netanyahu: 'İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu açıklama yaptı. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yüzde 20 uranyum zenginleştirmeye yeniden başlamasının nükleer silah geliştirmeyi amaçladığını ve İsrail'in Tahran'ın bunları inşa etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Netanyahu, "İran'ın yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme düzeyini artırma ve yeraltı uranyum zenginleştirmesi için endüstriyel kapasitesini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirmek için daha fazla niyetin gerçekleştirilmesinden başka hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, daha önce yaptığı açıklamada Fordo nükleer tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını duyurmuştu.

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