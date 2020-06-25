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Netanyahu: 'İsrail ve BAE korona virüsle mücadelede iş birliği yapacak'

Netanyahu: 'İsrail ve BAE korona virüsle mücadelede iş birliği yapacak'
Netanyahu: 'İsrail ve BAE korona virüsle mücadelede iş birliği yapacak'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile korona virüs salgını ile mücadelede iş birliği yapacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Hava Koleji pilotlarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) korona virüs salgını ile mücadelede iş birliği yapacağını duyurdu. Netanyahu, birkaç gün sonra İsrail ve BAE sağlık bakanlarının korona virüse karşı mücadelede ortak iş birliği planını ilan edeceklerini belirterek, "İsrail ve BAE korona virüsle mücadelede iş birliği yapacak. Bu iş birliği tüm bölge için sağlık güvenliği alanlarında araştırma, geliştirme ve teknoloji üzerine odaklanacak" dedi.

Hamad Alnajjar
 

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