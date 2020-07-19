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Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı

Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı
Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı

İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Herzliya, Latrun ve Celil kentlerinde Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Yerel kaynaklar, polisin müdahalesi sonucu Kudüs ve Tel Aviv'de 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınan protestocuların karakola götürüldüğü ifade edildi.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan fazla süredir Kudüs'teki başbakanlık konutu önünde gösteriler düzenliyor.

Hamad Alnajjar
 

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