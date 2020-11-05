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Netanyahu, Malavi Dışişleri Bakanı ile görüştü

Netanyahu, Malavi Dışişleri Bakanı ile görüştü
Netanyahu, Malavi Dışişleri Bakanı ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından Malavi Dışişleri Bakanı Eisenhower Macaca ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Malavi Dışişleri Bakanı Eisenhower Macaca ile bir araya geldi. Görüşmede Netanyahu ve Macaca iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek için anlaştı. Netanyahu görüşmede yaptığı açıklamada, Malavi Devlet Başkanı'nı Kudüs'te ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Öte yandan Doğu Afrika ülkesi Malavi geçtiğimiz günlerde 2021 yazına kadar Kudüs'te büyükelçilik açacağını söyledi. Malavi, Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Afrika ülkesi olacak. Kudüs'te bugüne kadar sadece ABD ve Guatemala'nın büyükelçilikleri bulunurken, İsrail'deki 87 büyükelçiliğin geri kalanı ise başkent Tel Aviv'de yer alıyor.

Hamad Alnajjar

 

 

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