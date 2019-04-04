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Netanyahu, Putin'le Suriye'yi görüşecek

Netanyahu, Putin'le Suriye'yi görüşecek
Netanyahu, Putin'le Suriye'yi görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova’da Suriye konusunu görüşeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Netanyahu Moskova'ya hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmede Suriye konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. Netanyahu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir toplantı yapmaya gidiyorum. Suriye'de, ordularımız arasındaki düzenli ve özel koordinasyonun yanı sıra İsrail için önemli olan diğer konuları görüşeceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında da görüşme gerçekleştirmişti.  

Muhammed Rabah

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