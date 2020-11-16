Netanyahu, Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını almak için Putin ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüsle ilgili basın toplantısı düzenledi. Netanyahu yaptığı açıklamada, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" isimli aşıyı almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın ‘Sputnik V' aşısını elde etmek için Putin ile görüştüm" dedi.

Netanyahu, Moderna'nın da aşı denemelerindeki başarısına dikkat çekerek, "Bütün bunlar bugünden yarına olmayacak, ancak bu yıllar sonra değil, aylar sonra olacak. Dolayısıyla tünelin sonundaki ışığı zaten görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan Netanyahu, 3 gün önce yaptığı açıklamada ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in korona virüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladıklarını ve Ocak ayının başından itibaren aşının ülkeye getirilmeye başlayacağını duyurmuştu.

Hamad Alnajjar

