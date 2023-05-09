Netanyahu: 'Yapacağınız herhangi bir tırmanış, tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacak'

İsrail'in gece saatlerinden Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ortak basın toplantısı düzenledi. Gece düzenlenen hava saldırılarından övgüyle bahseden Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırılarda sivillere zarar vermemek için her şeyi yaptığını iddia ederek, “Bizimle onlar arasındaki fark bu” dedi.

Netanyahu, “Sizin tarafınızdan yapılacak herhangi bir tırmanış, bizim tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

"Operasyonlar henüz bitmedi”

Netanyahu'nun ardından konuşan Gallant, "operasyonların henüz bitmediğini" belirterek, “Güvenlik teşkilatı her türlü senaryoya hazır” ifadelerini kullandı. Gallant, operasyonun "tüm hedeflerine" ulaştığını açıklayarak, "Gazze'deki İslami Cihad liderliği öldürüldü" dedi.

“Operasyonlar gerektiği kadar genişleyecek”

Genelkurmay Başkanı Halevi ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırıların bir süredir devam ettiğini aktararak, ordunun saldırı için en iyi zamanı beklediğini açıkladı. Operasyonların gerektiği kadar genişleteceğini vurgulayan Halevi, hedeflerin yerleşim yerlerinde saklandığını, İsrail'in operasyonlar sırasında sivillerine zarar vermemek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.

İsrail saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları'nda görev yapan Khalil Bahitini'nin, aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin'in ve hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem'in öldürüldüğü ifade edilmişti.

Muhammed Rabah

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