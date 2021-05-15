Netanyahu'dan Biden'a 'ABD'nin sarsılmaz desteği' için teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu, Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür etti. İsrail'in Gazze'de can kaybını sınırlandırmaya çalıştığı konusunda Biden'a güvence veren Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırılarda sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

Biden'ın, Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'ın Biden'dan telefon aldığını duyurdu. Görüşmede, Abbas ile Biden'ın Filistin'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.